11 июля 2025 01:10 Полеты в солнечный Геленджик возобновят 18 июля. Что посмотреть и где купаться? Турагент Ансталь порекомендовала места в Геленджике для отдыха с детьми 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Путешествия

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Аэропорт Геленджика, который был закрыт с февраля 2022 года из соображений безопасности, в ближайшее время возобновит работу. Первый рейс компании «Аэрофлот» запланирован уже на 18 июля. Во сколько обойдется перелет из Москвы, можно ли купаться на городских пляжах и чем еще заняться в отпуске — в материале 360.ru.

Аэропорт Геленджика откроется с 18 июля Воздушная гавань попала под ограничения полетов Росавиации после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Суммарно она не принимала и не отправляла гражданские самолеты более трех лет. «Аэрофлот» объявил о запуске ежедневных рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля. С 1 августа, как сообщили в компании, на данном маршруте будет добавлен второй рейс. Перелеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 только в светлое время суток. Опять же из соображений безопасности. Цена билетов в один конец в июле начинается от 18 тысяч рублей. Чтобы полететь в день открытия путешественнику придется отстегнуть из кармана 52 тысячи. В августе стоимость падает до 16-22 тысяч рублей в одну сторону. Сам аэропорт находится в западной части города недалеко от побережья Черного моря и Геленджикской бухты, в районе Тонкого мыса. Точный адрес: город Геленджик, улица Солнцедарская, дом 10.

Фото: РИА «Новости»

Море в Геленджике в 2025 году: качество воды, пляжи В 2025 году уже брали пробы на качество воды в Черном море. По словам руководителя турагентства Go Travel Наталии Ансталь, все они соответствуют нормам, так как разлив нефти после крушения танкеров не сильно затронул Геленджик. В акватории можно спокойно купаться. «В черте города получится найти галечные и песчаные пляжи. Центральный пляж Геленджика — песчаный. Есть „Дельфин“ с различными аттракционами, „Тихая гавань“ на Тонком мысе с плавной глубиной. „Сосновка“ дикий, где к морю подступают скалы», — рассказал генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.

Интересно Тем, у кого есть возможность немного проехаться за пределы города, стоит посетить дикий пляж «Голубая бездна» — бухту с бирюзовой водой, которая вызывает восторг у туристов. Тем, у кого есть возможность немного проехаться за пределы города, стоит посетить дикий пляж «Голубая бездна» — бухту с бирюзовой водой, которая вызывает восторг у туристов.

Если не хочется далеко ходить, в черте города есть пляжи «Сады морей», «Красная талка», «Голубая бухта», «Толстый мыс», «Солнечный берег», «Полярная звезда» и другие. Что посмотреть в Геленджике В разное время на территории Геленджика жили адыги, греки, итальянцы и турки. Название «Геленджик» переводится с турецкого как «невесточка».

Фото: РИА «Новости»

В XV веке, когда эти земли стали частью Османской империи, Геленджик был крупным центром работорговли, где особенно ценились красивые девушки. Потому символом города стала скульптура «Белая невеста». Пшадские водопады Одна из главных природных достопримечательностей в окрестностях Геленджика, представляющая собой каскад из более чем 100 водопадов в долине реки Пшада. Самые известные из них — Оляпкин, Тхаб, Горный и на ручье Мельничном, высота которых достигает девяти метров. Расположены они примерно в 35–40 километрах от центра Геленджика, что делает их доступными для однодневной поездки.

Фото: Скульптура «Белая невеста» / РИА «Новости»

Добраться до Пшадских водопадов можно несколькими способами. На автомобиле из города ехать по трассе М4 «Дон» в сторону села Пшада, а затем свернуть к туристическим тропам, ведущим к водопадам. «Здесь катаются на лошадях, устраивают джип-туры, а еще укрываются от жары — климат более прохладный», — сообщил Арутюнов. Для любителей активного отдыха доступны еще и пешие маршруты, позволяющие глубже погрузиться в природную красоту региона. На месте стоит посетить не только сами водопады, но и окрестные леса, где можно устроить пикник, а также исследовать тропы. Крепость «Грозовые ворота» Это декорации, построенные в 2004 году для съемок фильма «Грозовые ворота». Позже они стали туристическим объектом. Комплекс воспроизводит военную базу с укреплениями, башнями и военной техникой, включая бронетранспортеры и пушки. Находится примерно в 15 километрах от центра Геленджика, в районе села Возрождение. Здесь можно осмотреть сооружения, узнать о процессе съемок фильма и познакомиться с военной тематикой. Добираются до крепости несколькими способами. На автомобиле из Геленджика ехать по трассе в сторону села Возрождение, дорога занимает около 20–30 минут. Также доступны организованные экскурсии, включая джип-туры, которые предлагают маршрут через горную местность. Для любителей активного отдыха возможны пешие прогулки по окрестностям.

Фото: РИА «Новости»

Винодельня Абрау-Дюрсо Расположена в 60 километрах от Геленджика, в поселке Абрау-Дюрсо рядом с озером Абрау. Там каждый найдет активности себе по душе. Экскурсии по винодельне включают посещение исторических подвалов XIX века, где хранятся вина, и знакомство с процессом производства игристых и тихих напитков. Доступны прогулки по виноградникам, посещение аромакомнаты для изучения винных ароматов и дегустации. Проводятся мастер-классы по созданию собственного вина или сочетанию вин с блюдами. «Это легендарная винодельня, которая в советское время была одним из самых посещаемых алкогольных мероприятий. Вина и шампанское пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. Ценители из Италии и Испании в восторге от Абрау-Дюрсо. В целом, в регионе сейчас хорошо развито виноградарство. Есть, что посмотреть и продегустировать», — отметил Арутюнов. В окрестностях Абрау-Дюрсо можно полюбоваться на озеро Абрау, подходящее для прогулок, фотосессий или пикников на берегу. В теплое время года получится покататься на катамаранах или сапбордах. В поселке работают гастрономические рестораны, такие как «Империал» или «Гранд Кафе 1870», с блюдами, дополненными местными винами. Для активного отдыха предлагают пешие маршруты по холмам, велопрогулки или джип-туры.

Фото: Вид на Маркхотский хребет / РИА «Новости»

Маркхотский хребет Любителям гор придется по душе Маркхотский хребет, чья самая высокая точка Совхозная достигает 717 метров. Подняться на вершину и насладиться видами можно на канатной дороге. Еще там находится надпись «Геленджик». «Наверху есть колесо обозрения. С такой высоты открываются захватывающие виды. Подъем позволяет увидеть панораму, которая идеально подходит для фотографий. Тем, кто опасается высоты, стоит выбрать другой способ насладиться окрестностями», — подчеркнула Анастасия Ансталь. Сафари-парк У подножия Маркхотского хребта расположен «Сафари-парк». Основан в 2004 году, занимает площадь около 160 гектаров. Это первый в России реабилитационный центр для диких животных, пострадавших от человеческой деятельности. В парке обитают медведи, львы, тигры, леопарды, волки, лисицы, обезьяны и другие, многие из которых были спасены из цирков, зоопарков или частных рук. В 2021 году в парке родились два белых медведя, которых выхаживали сотрудники после отказа матери.

Фото: РИА «Новости»

На территории «Сафари-парка» доступны различные активности. Основная — прогулка по зоопарку, где животные содержатся в просторных вольерах, максимально приближенных к естественным условиям. Есть канатная дорога, с которой открывается вид на парк и местность. Посетители могут пройти по «Медвежьей пещере», осмотреть выставку динозавров или морской музей с экспонатами кораблей и техники. Для детей работают игровые зоны, а для взрослых — кафе. Добраться до парка можно на автомобиле по трассе в сторону села Возрождение или с организованными экскурсиями. Галерея «Белая лошадь» «Там представлены работы, которые сделаны из отходов и мусора. То есть их не то что не выкидывают — их превращают в искусство», — рассказала Ансталь. В галерее организуют мастер-классы и занятия для детей, где создают изделия декоративно-прикладного искусства из упаковочных материалов, одноразовой посуды и других предметов, подлежащих утилизации.

Фото: РИА «Новости»

Здание расположено по адресу: микрорайон Голубая Бухта, улица Взлетная, дом 44. Галерея «Золотая соломка» Здесь, как можно догадаться из названия, все сделано из соломы. Открыта галерея в 2012 году под руководством Галины Шириповой, мастера декоративно-прикладного искусства Кубани. Экспозиция занимает три зала, где представлены изделия из соломы, бересты, ракушек и других природных материалов. В коллекции — аппликации, куклы, цветы, подвески и панно, созданные вручную. Адрес: город Геленджик, село Марьина роща, переулок Вишневый, дом 7. Посещение галереи по записи. Телефон: 8 938 516-44-35. Чем заняться с детьми «Здесь все зависит от того, кому что интересно. Можно прогуляться по набережной длиной в 10 километров, запомнить всю красоту этого города и заглянуть в парк аттракционов в самом центре Геленджика. Детям это нравится, да и, если быть честными, взрослым тоже», — отметила туроператор.

Фото: РИА «Новости»

Также для посещения доступен парк динозавров «Затерянный мир» на улице Луначарского, дом 129. В нем представлены аниматронные двигающиеся экспонаты ящеров до восьми метров в высоту и до 17 в длину. Аквапарк «Золотая бухта» Включает 45 горок, семь бассейнов, в том числе с искусственными волнами и гидромассажем, и 10 водных аттракционов. Среди них — уникальная для России горка «Торнадо» и экстремальная «Камикадзе». Для детей предусмотрены зоны «Акуленок» и «Морячок» с мелкой водяной зоной и горками для роста от 93 см, а также водный городок в стиле средневекового замка и пиратский корабль с водяными пушками. На территории доступно около 2000 шезлонгов, душевые, раздевалки, шкафчики для хранения вещей, фудкорт с кафе, спортивная площадка для пляжного волейбола и дендрарий с 88 видами растений.