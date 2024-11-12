Грузия, Турция или Египет? Где отдохнуть в праздники и как сэкономить на путешествии

Грузия оказалась в числе самых дешевых направлений для пляжного отдыха на Новый год. Популярны также туры в Турцию, Египет, ОАЭ, рассказал 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«На самом деле более чем достаточно предложений, потому что еще начало ноября», — отметил он.

Становятся популярными горнолыжные курорты — на них приходится более 30% туров. По-прежнему россияне едут в Турцию и Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. Но на отдых в жарких странах придется потратить от 100 тысяч рублей и выше.

«Около половины затрат съедает, конечно, перелет, поэтому раннее бронирование и приобретение авиабилетов играет определяющую роль. В целом можно уложиться на неделю с перелетом и в 60, и в 70 тысяч рублей», — сказал Барзыкин об отдыхе в Грузии и на горнолыжных курортах.

Чем раньше забронировать поездку, тем дешевле она обойдется. Тем более в Новый год, отметил эксперт, туры будут дороже, а если выехать сразу после праздников, то тоже можно сэкономить.

«В целом по стране бронирование выше, чем в прошлом году», — отметил он.

Ранее блогер и автор путеводителей Елена Чемезова посоветовала провести Новый год на Байкале. Но надо учитывать, что уже к началу осени половина туров и лучших гостиниц на новогодний период забронированы.