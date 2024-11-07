Блогер и автор путеводителей Елена Чемезова посоветовала провести Новый год на Байкале. Побережье озера удивит путешественников разнообразием развлечений, сообщил сайт « Мир 24 ».

Отправляясь на Байкал в праздники, туристы смогут подзарядиться энергией глубочайшего водоема, встретиться с шаманом и загадать желание в признанном «месте силы», рассказала эксперт.

«Новогодние туры на Байкал пользуются огромной популярностью. Многие туристы начинают планировать свой зимний отдых сразу, как закончится предыдущий. Как правило, уже к началу осени половина туров и лучших гостиниц на новогодний период на Байкале забронированы», — предупредила Чемезова.

По ее словам, такая поездка подарит возможность насладиться удивительной природой и познакомиться с местной культурой. Гостям не дадут заскучать поездки на собачьих упряжках, купание в горячих источниках под открытым небом, плавучая баня и катание по прозрачному льду.