Еврокомиссия ответила на слухи о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

Выдача шенгенских виз останется прерогативой стран Евросоюза после внесения изменений в Визовый кодекс в следующем году. Как сообщил Euronews , с таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт в ответ на требование 11 европейских стран запретить выдачу виз россиянам.

Он подчеркнул, что сейчас предложение находится на этапе разработке и вступит в силу только в следующем году. Документ предусматривает введение ограниченных мер, потому что окончательное решение останется за государствами-участниками.

«Мы предложим ввести целенаправленные ограничительные визовые меры для дальнейшего устранения рисков для безопасности», — заявил Ламмерт.

На минувшей неделе группа 11 европейских стран во главе со Швецией потребовала ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, после того как Франция, Италия и Испания приняли сотни тысяч туристов из России.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян исключил введение полного запрета на выдачу шенгена российским туристам. Он пояснил, что для этого потребуется согласие всех стран-участниц и против выступят принимающие гостей Франция, Италия и Испания.