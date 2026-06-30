В АТОР назвали невозможным введение полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в интервью телеканалу «Звезда» выразил мнение, что введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам со стороны Евросоюза является маловероятным.

По его словам, для принятия такого решения требуется единогласное одобрение всех стран-членов блока, чего в текущих условиях достичь практически невозможно.

Мурадян подчеркнул, что значительная часть европейских государств продолжает активно выдавать визы гражданам РФ. К странам, которые не поддерживают идею тотального запрета и сохраняют визовый процесс, относятся такие популярные туристические направления, как Франция, Италия, Испания и Греция. Он уточнил, что лишь 11 стран ЕС заняли жесткую позицию, в то время как большинство сохраняет прежний режим работы консульств.

Эксперт также привел статистические данные, подтверждающие устойчивый интерес россиян к европейскому направлению. Только за 2025 год свыше полумиллиона граждан России получили туристические визы для поездки в страны Шенгенской зоны. Более того, эта тенденция сохраняется и в текущем 2026 году, что свидетельствует о высоком спросе на отдых и путешествия в Европу.