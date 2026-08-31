«Это их выбор». МИД отреагировал на ужесточение визового режима для россиян в Европе

Дипломат Студенников: визовыми ограничениями для россиян ЕС вредит самому себе

Вводя визовые ограничения для граждан России, страны Европы строят новый железный занавес и вредят собственной экономике. Директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников заявил об этом РИА «Новости» .

«Если европейцам так нравится продолжать стрелять себе в ногу, ограничивая туристические потоки из России и запрещая европейским туристическим агентствам работать на российском направлении, — это их выбор», — сказал он.

Студенников сообщил о выстраивании нового железного занавеса. Он предложил оставить это на совести Европы.

Ранее Швейцария ужесточила визовый режим для россиян, а Черногория отказалась от безвиза ради вступления в Евросоюз. Глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что не все страны Европы поддержали идею всеобщего запрета.