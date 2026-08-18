Швейцария начала ужесточать визовый режим для россиян

Швейцария последовательно ужесточает порядок выдачи виз россиянам. Об этом заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов в беседе с РИА «Новости» .

«Можем констатировать, что идет действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам», — сказал он.

Дипломат уточнил, что теперь вне зависимости от целей путешествия полной гарантии получения визы быть не может. Люди часто получают отказы, а если разрешение выдают, то строго на конкретные даты поездки.

В июне посол России в Берне Сергей Гармонин заявил журналистам, что российские граждане начали чаще жаловаться на усложнение визовых процедур. В российском посольстве рассказали, что трудности в этой сфере нарастают в том числе и для российских дипломатов.

Ранее стало известно, что с октября 2026 года Бельгия, Люксембург, Голландия и Швеция перестанут принимать российские загранпаспорта старого образца.