Черногория отменит безвизовый режим для россиян с 1 октября для вступления в ЕС

DAN: Черногория введет визы для россиян с 1 октября перед вступлением ЕС

Правительство Черногории до конца 2027 года перейдет на визовую политику Евросоюза и в качестве первого шага отменит безвизовый режим для граждан России и Турции, который начнет действовать с 1 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание DAN .

Полное согласование визовой политики произойдет уже после вступления Чернгории в ЕС в 2028 году, но в качестве подготовительного шага правительство предложило начать частичную гармонизацию визовых правил.

К декабрю Черногория обязана подключиться к европейской системе биометрических данных иностранных туристов. По данным издания, власти обратились к агентству VFS Global, которое специализируется на выдаче виз и оказании консульских услугах для большинства стран Евросоюза.

Авторы подчеркнули, что на долю туристов из России в 2025 году пришлось 16,4% общего потока гостей. Черногория стала второй по популярности балканской страной для россиян после Сербии.

Количество турецких туристов по итогам прошлого года составило 4,3%, при этом в стране продолжают жить более 13 тысяч граждан Турции.

В начале июля Ассоциация туроператоров России заявила об открытии первых визовых центров Черногории в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.