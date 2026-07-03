Эксперт Вечканова рассказала, что раннее бронирование помогает туристам сэкономить на проживании в люксовых отелях

Туристам в России рассказали, как сократить расходы на проживание в дорогих отелях в пик сезона. Эксперты советуют бронировать номера за четыре-шесть месяцев до поездки. В это время еще доступен широкий выбор категорий номеров, а цены не достигают максимальных значений, сообщил «АБН24» .

По словам эксперта Дарьи Вечкановой, значительное удорожание услуг ожидается в периоды новогодних праздников, летних школьных каникул, государственных выходных и во время проведения локальных фестивалей или мероприятий. Поэтому перед покупкой стоит изучить график культурных событий в выбранном регионе.

При выборе отеля стоит обращать внимание на год постройки здания и факт проведения последнего капитального ремонта. Эту информацию можно уточнить у турагента. Также наличие карты лояльности сети гостиниц может открыть доступ к персональным привилегиям, таким как отсрочка выезда, приветственные подарки или скидки на процедуры в спа-зоне.