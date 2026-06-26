Египетские эксперты раскрыли, где выше риск встретить рыбу-хирурга в Красном море

Рыба-хирург, известная своими острыми шипами, чаще всего появляется вблизи коралловых экосистем, она одна из самых распространенных обитателей коралловых рифов Красного моря. Египетские эксперты рассказали РИА «Новости» , в каких курортных районах рыба-хирург встречается чаще всего.

«Этот вид широко распространен на многих известных и традиционных местах для дайвинга и снорклинга в Шарм-эш-Шейхе, включая район Умм ас-Сейд, бухту Наама-Бей и заповедник Набк, где туристы часто могут наблюдать эту рыбу среди богатой подводной фауны», — поделился эксперт по морским видам спорта Абдессалям Ауд.

Избежать неприятностей от встречи с рыбой-хирургом поможет соблюдение дистанции.

Директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан отметил, что рыба-хирург питается водорослями, растущими на кораллах, поэтому ее часто видят именно рядом с рифами. Эксперт призвал туристов не преследовать рыб и не приближаться к местам их размножения.