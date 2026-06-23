Египетский специалист по дайвингу Ауд подчеркнул, что рыба-хирург не проявляет агрессии первой

После нескольких инцидентов на пляжах Шарм-эш-Шейха египетские эксперты поделились с РИА «Новости» рекомендациями по защите от встреч с рыбой-хирургом в районе Красного моря. За последнюю неделю российские туристы сообщали в социальных сетях о полученных «уколах и царапинах» после столкновений с этой рыбой.

Отмечается, что не на всех пляжах есть указатели, предупреждающие о необходимости соблюдения мер безопасности.

Египетский специалист по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд подчеркнул, что рыба-хирург не проявляет агрессии первой.

«Соблюдение безопасной дистанции и уважительное отношение к морской жизни гарантируют туристам безопасность», — процитировал эксперта «Ридус».

В заповедных зонах Шарм-эш-Шейха подобные инциденты все еще остаются редкостью.