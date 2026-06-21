Число российских туристов в Колумбии выросло в 2025 году

Количество российских туристов, посещающих Колумбию, постепенно увеличивается. Об этом РИА «Новости» сообщила глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма ProColombia Кармен Сесилия Кабальеро.

По ее словам, в 2025 году Колумбию посетили 8269 россиян — на 8,3% больше, чем в 2024 году. В первом квартале 2026 года страна приняла 2793 российских туристов, что на 9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Среди самых популярных направлений у путешественников из России — Богота, Картахена, Медельин и Санта-Марта. В агентстве связывают положительную динамику с растущим интересом к южноамериканскому направлению и развитием туристической инфраструктуры. Власти Колумбии рассчитывают на дальнейшее увеличение турпотока из России.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о мерах предосторожности при посещении ряда стран, чтобы не заразиться лихорадкой денге.