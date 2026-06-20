Завозные случаи лихорадки денге зафиксировали в России
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России
Риска распространения лихорадки денге на территории России нет, несмотря на периодические завозные случаи. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи», — сообщили в ведомстве.
В стране разработана тест-система для диагностики лихорадки, которая позволяет оперативно выявлять возбудителя.
Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые отправляются в регионы с риском заражения: в Азию, Африку, Океанию и страны Карибского бассейна.
Им посоветовали носить закрытую одежду, использовать репелленты и москитные сетки, а также избегать мест со стоячей водой, где размножаются переносчики вируса — комары.
В начале июня ведомство разрешило проводить испытания вакцины от лихорадки денге.