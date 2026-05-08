Британец застрял во Франции из-за съеденного паспорта

Поездка Карла Филлипса из Великобритании во Францию затянулась из-за собаки друга. Пес сгрыз его паспорт, на восстановление ушла почти неделя. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Путешествуя по Франции, 40-летний Филлипс из Нортгемптона остановился у друга в Туррете. В последний день перед возвращением домой он оставил на столе сумку с паспортом и ушел гулять, а когда вернулся, увидел документ в пасти щенка.

«Собака жевала его на диване, как будто это была самая вкусная закуска на свете. Не могу поверить. Я бы ни за что не прошел таможню с этим», — рассказал мужчина.

Некоторых страниц не хватало, а разворот с основными данными порван на куски. Филлипсу пришлось отложить вылет, связаться с британским консульством и проехать два часа до Марселя, чтобы за 125 фунтов стерлингов (12,6 тысячи рублей) получить временный документ. Вместо 21 апреля он вернулся домой на пять дней позже.

В России за утерю паспорта выпишут штраф до 300 рублей, сообщила ранее юрист Алена Никитина. За использование недействительного документа сумма наказания возрастет в несколько раз.