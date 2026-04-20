Россиянам рассказали, что грозит за утерю паспорта

Гражданам, которые не заявили об утере паспорта и продолжают использовать его, грозит штраф до пяти тысяч рублей. Об этом рассказала юрист Алена Никитина в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, за саму небрежную утерю паспорта ответственность наступает по статье 19.16 КоАП России «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности», которая предусматривает штраф до 300 рублей.

«Но если человек знает, что паспорт недействителен — истек срок, утерян, заменен или испорчен — и продолжает его носить и предъявлять, это квалифицируется как проживание без действительного документа», — сказала эксперт.

В такой ситуации сумма штрафа может возрасти до пяти тысяч рублей, и это дополнительно к наказанию за саму утрату.

Она подчеркнула: если человек заявил об утере паспорта, получил новый, а старый нашел, то хранить его запрещено. Найденный документ необходимо сдать в подразделение по вопросам миграции МВД.

Ранее адвокат Виталий Богомолов предупредил, что мошенники не смогут оформить кредит по найденному паспорту. Для заключения договора потребуется не только этот документ, но и справка о доходах, сведения о недвижимости и другие данные, подтверждающие платежеспособность заемщика.