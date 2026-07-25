Более тысячи российских туристов не могут улететь в Турцию и вернуться домой

Более тысячи российских туристов не могут вылететь в Турцию и вернуться обратно в Россию из-за массовых задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

В московском аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов на турецкие курорты. Пассажиры одного из них ожидают вылета уже 12 часов. Также задержаны два рейса в Анталию.

Аналогичная ситуация на обратном направлении — рейс из Даламана в Москву не может вылететь десять часов. Люди находятся в аэропорту без возможности быстро его покинуть.

Как уточнили РИА «Новости» в авиакомпании, к задержкам привело резкое ухудшение погодных условий в Турции.

«В связи с погодными условиями возможны задержки некоторых рейсов. Постепенно они устраняются, об этом пассажиров информируют», — пояснил перевозчик.

В середине июля в Москве задержали около 50 авиарейсов из-за грозы и ограничений воздушного пространства.