Более 30 млн нарушений нашли в магазинах «Светофор» за 2 года

«Коммерсант»: в магазинах «Светофор» выявили 34 миллиона нарушений за два года

Более 30 миллионов нарушений выявили в магазинах сети дискаунтеров «Светофор». Об этом со ссылкой на данные оператора системы маркировки товаров «Честный знак» (ЦРПТ) сообщил «Коммерсант» .

По результатам проверки ретейлера, в торговых точках зафиксировали рекордное количество нарушений — 34 миллиона. Большая часть из них (23,2 миллиона) касается несоблюдения требований работы кассовой техники.

Около 4,3 миллиона нарушений связаны с подделками легальных кодов маркировки при реализации неучтенной продукции. Представители ЦРПТ уточнили, что речь идет в основном о продаже питьевой воды.

Также оператор выявил более двух миллионов случаев торговли товарами с истекшим сроком годности. Значительная часть такой продукции — молочные продукты и пиво.

При этом в пресс-службе «Светофора» заявили о внутренних проверках качества и о том, что магазины не принимают от поставщиков товары с остаточным сроком годности менее 2/3 от общего.

Ранее Роспотребнадзор проверил 1485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой «Светофор», и выявил множество нарушений. После проверок сети специалисты изъяли более 300 тонн небезопасной продукции.