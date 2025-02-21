Роспотребнадзор нашел нарушения в каждой пятой пробе мяса из «Светофора»

Роспотребнадзор проверил 1485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой «Светофор», и выявил множество нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты провели более 120 тысяч исследований. Они нашли грубые нарушения в каждой пятой пробе молочной продукции, каждой шестой пробе консервов, каждой четвертой пробе птицы и в каждой пятой пробе мяса.

Исследования показали, что в магазинах продавались продукты с истекшим сроком годности. Не соблюдались и требования к условиям их хранения, добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также зафиксировал, что контактирующий с продуктами персонал не соблюдал правила личной гигиены и не проходил необходимые медосмотры. Ведомство выявило 6,8 тысяч нарушений требований к обязательной маркировке товаров средствами идентификации.

После проверок сети «Светофор» специалисты изъяли более 300 тонн небезопасной продукции.

Суд постановил временно закрыть 76 магазинов. Сеть также оштрафовали на сумму более 1,2 миллионов рублей.