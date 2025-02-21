Почти 80 магазинов сети «Светофор» временно закрылись из-за нарушений

После проверок Роспотребнадзора суд приостановил работу 76 магазинов сети «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор проверил магазины в 45 субъектах России и выявил ряд нарушений. Специалисты изъяли 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300 тонн.

Ведомство зафиксировало тысячи нарушений требований к обязательной маркировке товаров, а также отсутствие цифровой маркировки, нарушение «разрешительного режима» на кассах и двойные продажи.

В отношении сети «Светофор» составили 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, компанию оштрафовали на сумму более 1,2 миллионов рублей.

«В настоящее время процессуальные процедуры продолжаются», — отметили в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор изъял тонны готовой продукции из московских дарксторов сервиса доставки «Самокат». В ведомстве объяснили, что еду хранили с нарушениями температурного режима.