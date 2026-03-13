Azur Air досрочно завершит рейсы в Паттайю из-за ограничений Росавиации

Авиакомпания Azur Air досрочно завершит чартерную программу в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

В АТОР уточнили, что с 25 марта рейсы в Паттайю прекращаются примерно на месяц раньше плана. Полеты на Пхукет из этих городов продолжатся. Решение связывают с рекомендацией регулятора сократить программу, чтобы стабилизировать расписание и снизить число задержек.

Накануне Росавиация продлила сертификат Azur Air только до 8 июня после внеплановой проверки, выявившей несоблюдение российского воздушного законодательства. Если нарушения не устранят, документ аннулируют.

В авиакомпании заявили, что готовят план корректирующих мер, а ограничения не повлияют на обязательства перед пассажирами.

