Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня

Росавиация временно ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX .

Руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров подписал приказ, принятый на основании акта внеплановой проверки перевозчика. Специалисты Ространснадзора провели ее с 19 февраля по 5 марта. Причина — многочисленным задержки и отмены рейсов из-за технических неисправностей воздушных судов.

При проверке специалисты выявили нарушения требований российского воздушного законодательства. Перевозчику уже предписали сократить программу рейсов, повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит по техобслуживанию самолетов и по поддержанию их летной годности.

Ространснадзор проконтролирует устранение авиакомпанией выявленных нарушений.

«Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован», — уточнили в агентстве.

В прошлое воскресенье самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air, следующий из Тюмени в Нячанг, подал сигнал бедствия из-за неисправности двигателя.