«Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Краснодара в Анталью

Компания «Аэрофлот» с 25 апреля открывает регулярные прямые рейсы из Краснодара в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

На первоначальном этапе полеты будут выполнять четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С конца мая частота рейсов на популярный турецкий курорт увеличится до ежедневной. На линии задействуют комфортабельные Boeing 737 с салонами бизнес- и экономкласса.

«Аэрофлот» возобновил полеты из Краснодара в сентябре 2025 года. Сейчас из столицы Кубани выполняются рейсы в семь городов России и по четырем зарубежным направлениям: в Ереван, Стамбул, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Анталья станет пятым международным направлением. Билеты уже поступили в продажу.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что аэропорты на юге России откроют после разрешения Минобороны.