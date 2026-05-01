Аналитики перечислили самые популярные города у туристов в праздники

Казань, Санкт-Петербург и Минск вошли в тройку самых популярных городов по спросу путешественников на майские праздники. Об этом ТАСС рассказали аналитики сервиса «Суточно.ру».

«На майские праздники туристы активнее всего бронируют жилье в мегаполисах и их областях, небольших городках недалеко от своего дома и городах-героях», — уточнили эксперты.

В список наиболее востребованных городов вошли Москва, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск, Брест и Зеленоградск. В среднем туристы бронируют жилье на тря дня.

Ранее пресс-служба туроператора Tez Tour сообщила, что россияне стали чаще покупать туры в Китай и Вьетнам на майские праздники.