«Аэрофлот» запустит летние рейсы на Сейшелы

«Аэрофлот» с 8 июля возобновит рейсы на Сейшелы. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Летний сезон станет новым для этого направления — раньше перевозчик летал на острова только осенью, зимой и весной. Полеты запланированы два раза в неделю: из Шереметьева и обратно из аэропорта Маэ — по средам и субботам.

На линии будут работать широкофюзеляжные Airbus A350 с тремя классами обслуживания. Билеты уже в продаже.

В апреле министр транспорта Сейшел Вероника Лапорт говорила о переговорах по запуску круглогодичных рейсов. Глава МИД страны Барри Фор предположил, что это может случиться в 2027 году.

В апреле президент Владимир Путин отметил, что поток туристов, выбирающих для отдыха Сейшелы, вырос. Их доля достигла 15%.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, популярность Сейшел обусловлена более доступными ценами, чем на Мальдивах, и прямыми перелетами.