Турэксперт Мурадян объяснил популярность Сейшел у россиян возможностью прямых перелетов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян прокомментировал популярность Сейшельских островов у российских туристов. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист связал рост интереса к курорту с возможностью добраться прямыми рейсами. По его словам, уровень комфорта и сервиса на Сейшелах ничуть не уступает Мальдивам, при этом отдых обходится дешевле.

«Плюсом является такой же, как и на Мальдивах, и на Маврикии, климат — субтропики со стабильной погодой и теплым морем», — добавил эксперт.

Как пояснил Мурадян, цены на Сейшелах оказываются ниже, поскольку многим отелям не приходится инвестировать значительные средства в поддержание всей туристической инфраструктуры самостоятельно.