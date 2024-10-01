«Звонил Собянин». Художника Юликова обманули на 5 миллионов рублей

Художник Юликов рассказал, что лже-Собянин и «ФСБ» обманули его на 5 млн рублей

Известный художник-минималист, иллюстратор книг Александр Юликов пострадал от мошенников. Аферисты позвонили жертве от лица мэра Москвы Сергея Собянина и ФСБ. Об этом Юликов рассказал 360.ru.

Изначально художнику позвонила якобы секретарь мэра, которая соединила его по видеозвонку в WhatsApp с человеком, похожим на столичного градоначальника.

«Что касается звонка Собянина по WhatsApp: была картинка, по картинке он был живой, значит, мэр, а голосом говорил кто-то другой», — отметил Юликов.

Лже-Собянин утверждал, что в отношении художника организовали проверку в связи с кражей неонацистами примерно миллиарда рублей со счетов городской мэрии для отправки на Украину.

«Там целая поэма была потрясающая, что с государственного счета Москвы был выведен миллиард и отправлен украинским фашистам. <…> Естественно, ничего я не крал, ничего не выводил. К нацистам украинским отношение у меня очень плохое. <…> Повод был, что, значит, украли, и что Собянин за меня поручился», — отметил Юликов.

«Мэр» посоветовал художнику следовать указаниям «сотрудников ФСБ», которые должны были с ним связаться. Так и вышло — по указанию мошенников Юликов снял со своих счетов и передал аферистам более пяти миллионов рублей.

«Следователь сказал, что это звонили с Украины», — подчеркнул иллюстратор.

В последнее время мошенники стали притворятся сотрудниками энергосбытовых компаний ради обмана пенсионеров. Во время разговоров они просят своих жертв сообщить код, который приходит на телефон, и получают доступ к личной информации.