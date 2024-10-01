Мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров через телефон

Аферисты по телефону часто притворяются сотрудниками энергосбытовых компаний, чтобы ввести пенсионеров в заблуждение. Об этом заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА «Новости» .

«Мошенники могут представиться сотрудниками коммунальных служб, предлагая плановую замену электросчетчика. Во время разговора они просят пенсионера сообщить код, который приходит на телефон в виде СМС», — заявил он.

По словам Бийчука, мошенники объясняют необходимость кода регистрацией в электронной очереди. Это внушает доверие потенциальным жертвам, после чего они называют цифры, не задумываясь, что эти действия могут открыть доступ к личной информации.

Еще один способ для обмана пенсионеров — это звонок от якобы сотрудника Пенсионного фонда, заявил Бийчук. Злоумышленники сообщают ничего не подозревающим собеседникам о необходимости подтвердить информацию для пересчета пенсии.

Мошенник объясняет, что получатель имеет право на надбавку из-за неучтенного стажа. Чтобы получить ее, нужно перевести накопления на «единый счет», а для этого следует назвать код из СМС-сообщения.

Ранее стало известно, что в России распространяется вирус-троян, который имитирует пуш-уведомления от банковских приложений. Фейковые сообщения указывают на списание средств.