Звезда легкой атлетики Дачев сел за руль кокаинового маршрута и попался

Полиция арестовала олимпийца и экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину болгарина Петара Дачева. Спортсмен перевозил в тайнике 30 килограммов кокаина, сообщила местная газета Blitz .

Дачева поймали с поличным 2 апреля во время спецоперации болгарских спецслужб. Его грузовик сначала остановили в районе Петрохана, затем отправили на пограничный пункт Калотина, где и обнаружили тщательно замаскированный тайник.

По версии следствия, груз шел транзитом через Болгарию из Евросоюза в Турцию. В тайнике нашли 30 килограммов запрещенных веществ, их оценили примерно в 2,7 миллиона евро.

По словам прокуроров, наркотики были спрятаны профессионально. При осмотре был найден еще один автомобиль с аналогичным тайником — он оказался пуст. Как отмечают следователи, сам Дачев не владел машиной, она была зарегистрирована на другое лицо, которое якобы сдало ее в аренду.

Суд отказался отпускать спортсмена под домашний арест, несмотря на его доводы о перенесенном инсульте и занятии общественно полезной деятельностью. Прокуратура объяснила, что Дачев может сбежать. Суд признал доводы вескими и оставил бывшего спортсмена под стражей.

За транспортировку крупной партии наркотиков Петру Дачеву грозит от пяти до 15 лет лишения свободы. В прошлом он был одной из главных надежд болгарской легкой атлетики: стал чемпионом Европы в помещении и выигрывал юниорские мировые турниры. Его личный рекорд — 8,30 метра.

Ранее полицейского из Петербурга задержали с крупной партией наркотиков в Татарстане.