Полицейского из Петербурга задержали с крупной партией наркотиков

«78.ru»: в Татарстане задержали полицейского из Петербурга с 7,5 кг мефедрона

Правоохранительные органы в Татарстане задержали полицейского из Санкт-Петербурга с крупной партией наркотиков. Об этом сообщило издание «78.ru» .

ЧП произошло в пятницу, 14 февраля, на 75-м километре автодороги Казань — Оренбург. За рулем находился оперативный дежурный 33-го отдела полиции Московского района Петербурга Али В., а на пассажирском сидении — его 28-летний пособник Ренат И.

В багажном отделении машины правоохранители обнаружили запрещенные вещества — более 7,5 килограмма мефедрона, которые подельники перевозили в приготовленных для продажи 35 свертках.

Следователи завели против мужчин уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее мужчина получил 15,3 лет колонии строгого режима за производство наркотиков в Московской области.