В первые секунды после нападения льва директор крымского сафари-парка Олег Зубков находился в сознании. Об этом рассказала посетительница «Тайгана» Telegram-каналу Mash.

«Его голова, руки, тело, лицо были все в крови, все как мясо. Не было ни одного живого места. При этом он был в сознании», — сказала она.

По словам женщины, она кормила тигрят, когда услышала крики. Кто-то звал на помощь, крича, что на человека напал лев. Потом выяснилось, что это был Зубков.

Оказалось, что предприниматель кормил львов, один из них на него накинулся. Зубкова увезли на машине в больницу, не дожидаясь скорой помощи.

Владельца парка «Тайган» госпитализировали на вертолете санитарной авиации. Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что лев порвал Зубкову трахею. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.