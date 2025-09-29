Знакомая напавшего на техникум рассказала, что парень не конфликтовал с учителями в школе

Знакомая напавшего на техникум в Архангельске положительно отозвалась о его маме

Бывший студент, напавший на техникум в Архангельске, не конфликтовал с учителями в школе. Об этом 360.ru сообщила знакомая молодого человека.

По ее словам, раньше парень жил в Мирном, после чего переехал в Архангельск.

«В школьное время, если его как-то затронуть за какую-то тему, он немножечко агрессивно отвечал на это. А так, если честно, больше не могу ничего сказать. <… > C преподавателями в школе не было конфликтов», — отметила девушка.

Она положительно высказалась о маме нападавшего.

«Могу только про маму сказать, что она добрая и воспитывает хорошо», — добавила знакомая.

Экс-студент напал на техникум в Архангельске 29 сентября. Предварительной причиной такого поступка назвали месть за отчисление. В результате нападения пострадали три человека.