Змею обнаружили в одном из пунктов выдачи заказов в Москве

В Москве в одном из пунктов выдачи заказов обнаружили 40-сантиметровую змею. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пресмыкающееся напугало людей в ПВЗ на севере столице, расположенном на Беговой улице. Как змея туда попала, пока неизвестно.
Вред она никому не причинила — по данным источника, помощь медиков после встречи с чешуйчатой гостьей пункта выдачи не потребовалась.
В квартире на юго-западе Москвы заползшую в дом змею засосало в пылесос. Пресмыкающееся — обычного маисового полоза — освободили и передали сотрудникам Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования, помощь змее не потребовалась.
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