Змею обнаружили в одном из пунктов выдачи заказов в Москве

Источник 360.ru: в ПВЗ на севере Москвы обнаружили 40-сантиметровую змею

В Москве в одном из пунктов выдачи заказов обнаружили 40-сантиметровую змею. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пресмыкающееся напугало людей в ПВЗ на севере столице, расположенном на Беговой улице. Как змея туда попала, пока неизвестно.

Вред она никому не причинила — по данным источника, помощь медиков после встречи с чешуйчатой гостьей пункта выдачи не потребовалась.

В квартире на юго-западе Москвы заползшую в дом змею засосало в пылесос. Пресмыкающееся — обычного маисового полоза — освободили и передали сотрудникам Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования, помощь змее не потребовалась.