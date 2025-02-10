Обнаруженную в пылесосе в московской квартире змею передали на реабилитацию

Змея, которую засосало в пылесос в квартире на юго-западе Москвы, сейчас находится в Центре реабилитации диких животных. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Спасатели передали змею сотрудникам Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования. Ее жизни ничто не угрожает.

«Рептилия оказалась обычным маисовым полозом, это молодая особь. Сейчас животное чувствует себя нормально», — отметил Бурмистров.

Ранее источник 360.ru рассказал, что змея заползла в квартиру на улице Академика Волгина. Москвичка не заметила пресмыкающееся и засосала его в пылесос во время уборки. Женщина обратилась за помощью к спасателям.

На прошлой неделе москвич обнаружил в своей квартире красно-черную змею, которая спряталась под роутером. Пресмыкающееся не проявляло агрессии.