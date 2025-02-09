Москвичка запылесосила змею у себя в квартире

Змея заползла в квартиру на улице Академика Волгина, дом № 9, корпус 2, на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
«В ванной была змея, заявительница запылесосила», — заявил он.
По данным источника, агрессивное пресмыкающееся угрожает людям.
Подобные случаи в Москве — уже не редкость. На этой неделе в квартиру к москвичу на Гродненской улице пробралась красно-черная змея. Мужчина объяснил, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляло агрессии.
В конце января змея проникла в ванную жительницы Балашихи. Женщина собиралась почистить зубы и наткнулась на рептилию. Неожиданным гостем оказался маисовый полоз.
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