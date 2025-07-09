Змею длиной около метра заметили на юго-востоке Москвы

Бежево-коричневую змею с черными пятнами заметили в квартире в жилом доме на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Длина рептилии — около метра, биологический вид не сообщается. На место прибыли сотрудники Центроспаса. Сейчас змею уже оттуда увезли.
Ранее в селе Бердяш в Башкирии уж ограбил рыбаков, стащив из ведра пойманную ими рыбину. Змея, по словам очевидцев, действовала уверенно и явно не собиралась ни с кем делиться добычей, а сами рыбаки не стали ее останавливать.
А в мае сотрудники управляющей компании нашли полутораметровую змею в подвале жилого дома в Москве. Ее поймали и передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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