Змею длиной около метра заметили на юго-востоке Москвы

Бежево-коричневую змею с черными пятнами заметили в квартире в жилом доме на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Длина рептилии — около метра, биологический вид не сообщается. На место прибыли сотрудники Центроспаса. Сейчас змею уже оттуда увезли.

Ранее в селе Бердяш в Башкирии уж ограбил рыбаков, стащив из ведра пойманную ими рыбину. Змея, по словам очевидцев, действовала уверенно и явно не собиралась ни с кем делиться добычей, а сами рыбаки не стали ее останавливать.

А в мае сотрудники управляющей компании нашли полутораметровую змею в подвале жилого дома в Москве. Ее поймали и передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.