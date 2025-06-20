Змея в Башкирии утащила улов из ведра рыбака и попала на видео

В Башкирии рыбаки стали свидетелями дерзкого ограбления: уж подкрался к ведру с пойманной рыбой и вытащил ее. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Забавный случай произошел в селе Бердяш. На кадрах можно увидеть, как уж забрался в ведро с рыбой, выловил одну и потащил обратно в реку.

Змея действовала весьма уверенно, словно знала, чего хочет, и явно не планировала делиться рыбой с людьми. Никто из свидетелей не стал останавливать пресмыкающееся.

В мае сотрудники управляющей компании в Москве в ходе работ в подвале многоквартирного дома обнаружили полутораметровую змею. На место вызвали специалистов экстренных служб.