Змея в Башкирии утащила улов из ведра рыбака и попала на видео
В Башкирии рыбаки стали свидетелями дерзкого ограбления: уж подкрался к ведру с пойманной рыбой и вытащил ее. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.
Забавный случай произошел в селе Бердяш. На кадрах можно увидеть, как уж забрался в ведро с рыбой, выловил одну и потащил обратно в реку.
Змея действовала весьма уверенно, словно знала, чего хочет, и явно не планировала делиться рыбой с людьми. Никто из свидетелей не стал останавливать пресмыкающееся.
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