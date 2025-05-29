Коммунальщики нашли полутораметровую змею в подвале дома на юго-востоке Москвы

Сотрудники управляющей компании во время работы в подвале многоквартирного дома на Люблинской улице в Москве нашли змею. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, рептилия коричневая и длинная — 1,5 метра. На место вызвали специалистов экстренных служб.
На прошлой неделе зеленую змею нашли в пиццерии в столичном районе Восточное Дегунино. Длина рептилии составляла 50 сантиметров. По мнению сотрудников заведения, экзотический питомец мог свалиться с верхних окон. Сначала на крышу, потом — на землю.
Похожая история случилась в апреле. Московские спасатели поймали черно-белую змею, заползшую к женщине в квартиру. Она очень испугалась, когда увидела экзотического гостя.
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