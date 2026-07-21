Змеи на паркинге перепугали москвичей

Источник 360.ru: в паркинге на Новочеремушкинской улице Москвы нашли змей

Несколько змей обнаружили в подземном паркинге жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в доме № 17 по Новочеремушкинской улице. На место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных служб.

В настоящее время они проводят мероприятия по отлову рептилий, информация о пострадавших не поступала.

Ранее в российской столице питон принял за еду щетку от швабры и проглотил ее. Ветеринарам удалось помочь без хирургического вмешательства.

После укола, который должен вызвать срыгивание, необычного пациента отправили домой. Препарат подействовал и щетка вышла наружу.

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