Ребенка с последствиями укуса гадюки спасли в МОЦОМД

Девочка поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства после укуса гадюки. Состояние ребенка было тяжелым, среди симптомов — спутанное сознание, отек кисти и боли.

Девочку сразу направили в реанимацию, где ей ввели противозмеиную сыворотку. Врачи провели антигистаминную, дезинтоксикационную терапию, а также восстановили водно-электролитный баланс. В результате состояние юной пациентки улучшилось, болевой синдром снизился. На четвертые сутки ее перевели в хирургическое отделение.

«Симптоматика, наблюдавшаяся при поступлении, — классический признак тяжелого отравления, требующий немедленной реанимационной поддержки. Что и было выполнено в нашем стационаре. Кроме того, важно знать правила первой помощи при укусах змей», — сказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александр Герасимов.

Он напомнил, что при укусе змеи нельзя накладывать жгут, прижигать место укуса, разрезать рану и пытаться отсасывать яд. Часто такие действия только усугубляют положение.

«Единственная правильная тактика — обеспечить полную неподвижность укушенной конечности, дать антигистаминный препарат, если есть, и максимально быстро доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение», — добавил он.

Спасти девочку помогло быстрое обращение за помощью. От момента укуса до введения сыворотки прошло менее двух часов. В таких случаях промедление даже на полчаса может увеличить риск тяжелых нарушений.

Пациентка уже идет на поправку, чувствует себя хорошо и выписана домой.