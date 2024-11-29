Жуткая смерть младенца в Челябинске. Из тела мальчика изъяли все органы

Житель Челябинска Ершов: виновных в смерти моего ребенка не нашли за два года

Два года родители умершего в Челябинске младенца пытаются добиться расследования обстоятельств его смерти. После эксгумации оказалось, что из тела ребенка изъяты внутренние органы. Отец мальчика Дмитрий Ершов рассказал 360.ru о деталях истории.

Уголовное дело по факту смерти младенца челябинский Следственный комитет возбудил в декабре 2022 года. Через два года судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что вместо внутренних органов в теле ребенка набита ветошь.

Дело о гибели ребенка заводили по статье о причинении смерти по неосторожности, однако затем его переквалифицировали на халатность. Родители же крайне недовольны тем, как ведется расследование. По их словам, в СК РФ поступили не все материалы уголовного дела.

«Поданы следователю дополнительные вопросы к экспертам, которые мы составляли. непосредственно с кандидатом наук медицинских, кто нам помогал. Они тоже не были направлены. Ответы на наши вопросы там не даны. Ну и, соответственно, те рентгены, да, они тоже отсутствовали на экспертизе», — рассказал отец погибшего мальчика.

Ершов также пожаловался на полное бездействие со стороны областной прокуратуры. По словам мужчины, заявления и жалобы на действия челябинского СК остались без реакции вышестоящей инстанции.

«Генеральная прокуратура проводит проверку. Прокурору мы никак на прием попасть не могли, мы всячески писали заявления о том, чтобы попасть к прокурору, нам прокуратура областная отказывала», — отметил собеседник 360.ru.

Родители погибшего младенца считают, что Следственному комитету они «неугодны на данный момент». По их мнению, правоохранители «всячески пытаются закрыть это дело, чтобы никого не привлечь».

«На нас было оказано давление со стороны Следственного комитета, конкретно следователя, и взята подписка о неразглашении. Это подписка взята в июле, в конце июля», — пояснил отец ребенка.

В пресс-службе Следственного комитета России при этом заявили, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования по данному делу. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК РФ.

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