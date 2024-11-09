Младенец в Москве умер после кормления смесью

Shot: в Москве двухмесячный младенец умер спустя 10 минут после кормления смесью

Двухмесячный младенец в Москве скончался спустя 10 минут после кормления детской смесью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Дмитровском районе столицы в минувший четверг, 7 ноября, жительница дома на Карельском бульваре покормила грудничка из бутылки и уложила спать.

Спустя 10 минут она обнаружила, что дочка перестала дышать. Женщина вызвала скорую помощь, прибывшие на место медики констатировали смерть девочки.

Правоохранители по факту ЧП начали проверку. Известно, что семья на учете в полиции не состояла, родители погибшего ребенка ранее не были судимы.

Ранее в российской столице умерла годовалая девочка, которую мать на кухне угостила кусочком сыра во время обеда. Ребенок подавился и начал задыхаться. Самостоятельно извлечь пищу из дыхательных путей женщина не сумела, ее дочь умерла до прибытия медиков.