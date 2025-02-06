Журналистов попросили не беспокоить жильцов дома, где могли убить экс-мэра Самары

Табличку с просьбой в адрес СМИ повесили на подъезде дома в Самаре, где могли убить экс-мэра Виктора Тархова и его жену. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
Сейчас в здании проходят следственные действия. На подъезде дома повесили табличку с просьбой к журналистам не беспокоить местных жителей.
Следователи обнародовали кадры из квартиры предполагаемой убийцы — внучки Тархова. Во время обысков сотрудники СК изъяли паспорта и телефоны жертв. Также специалистам удалось выяснить, где подозреваемая приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости для совершения преступления.
О гибели бывшего чиновника и его жены стало известно накануне, хотя они скончались около месяца назад. Тела покойных расчленили и законсервировали. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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