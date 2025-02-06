Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары

Следователи провели обыски в квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары

Обыски прошли в квартире внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, подозреваемой в убийстве чиновника и его жены. Кадры с места показала пресс-служба СК России.

По данным следствия, фигурантка готовилась к совершению преступления: она приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

«Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — заявили в СК.

Во время обысков сотрудники ведомства обнаружили и изъяли телефоны и паспорта жертв. Также удалось установить места сбыта ювелирных изделий родственников. Следователи нашли проданный автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.

Следователи продолжают опрашивать соседей и изучать записи с видеокамер. Специалисты назначили несколько судебных экспертиз.

Суд арестовал внучку самарского экс-мэра. Тархов и его супруга погибли примерно месяц назад — их тела расчленили и поместили в пластиковые бочки.