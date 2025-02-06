Внучку бывшего мэра Самары арестовали по подозрению в его убийстве

Внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова арестовали по подозрению в его убийстве. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе Самарского районного суда.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вчера на два месяца», — заявили там.
О смерти бывшего градоначальника и его жены стало известно накануне вечером. Обоих убили около месяца назад и законсервировали тела. По данным Telegram-канала Shot, молодая женщина употребляла наркотики и пошла на преступление, чтобы продать принадлежавшие деду особняки в Подмосковье, квартиру бизнес-класса в Самаре и автомобиль Toyota RAV4. За последний она успела получить около 2,5 миллиона рублей, а общую стоимость недвижимости Тархова оценивали в 145 миллионов.
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