Журналистов «Известий» избили после вопросов на семинаре психокоуча Ивлиевой

Охранники Юлии Ивлиевой, называющей себя психологом, напали на ее тренинге на съемочную группу «Известий». Корреспондента Ивана Литомина не только избили, но и заковали в наручники, сообщили «Известия» .

«Они очень не хотят отвечать на неудобные вопросы. Ломают камеры, нападают, срывают одежду, а затем и вовсе заковывают в наручники. Незаконно удерживают», — рассказывал голос за кадром.

Нападение на журналиста попало на видео. Несколько охранников психокоуча толкали журналиста и ударили его по лицу. Потом надели на него наручники и удерживали. В кадр попал момент, когда журналист лежал на пол, а один из охранников давил ногой ему на спину, чтобы помешать встать.

«Известия» уточнили, что журналист попытался спросить у выдающей себя за психолога Ивлиевой, каким образом она получила образовательную лицензию, но ответа так и не дождался. Психокоуч не ответила ни на один вопрос корреспондента, в том числе и про доходы. Сначала сбежала со своего семинара, затем вызвала охрану, которая вместе с ее адептами и напала на съемочную группу.

Правоохранители уже проводят доследственную проверку, выясняя, кто приказал напасть на журналистов. Заодно проверят и саму Ивлиеву, начиная с документов об образовании.

Ранее на Алтае задержали адептов секты саентологов. Они проводили тренинги для вербовки под видом коучинга для руководителей и персонала крупных предприятий в регионе.