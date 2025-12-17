На Алтае задержали адептов секты коучей-саентологов

Правоохранители задержали сектантов-саентологов, проводивших тренинги для руководителей предприятий. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Участники американской секты организовали тренинги для вербовки. Под видом коучинга и консалтинга двое мужчин проводили для персонала и руководителей крупных региональных предприятий занятия по методикам управления основателя саентологии Рональда Хаббарда.

Силовики провели обыски по четырем адресам проживания и работы сектантов. Они обнаружили религиозную символику, атрибутику нежелательных в России некоммерческих структур и экстремистскую литературу. Против задержанных возбудили уголовное дело об организации нежелательной НКО.

Ранее психолог Наталья Ярасова посоветовала не разрывать отношения с близкими, которые попали в секту. По ее словам, связи помогут адепту, если он решит покинуть организацию.

Также специалист рекомендовала набраться терпения и не прибегать к агрессивной критике и спорам о вере. После выхода из секты человеку требуются реабилитация и помощь родных.