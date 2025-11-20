Журналист нижегородских «Вестей» погиб на железной дороге

Журналист нижегородских «Вестей» Артем Кузнецов в 26 лет погиб под поездом

В Нижегородской области поезд сбил 26-летнего репортера региональной программы «Вести» Артема Кузнецова. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил глава студии телевидения «Формула» Алексей Лебедь.

«Печальная новость. Трагически погиб Артем Кузнецов, молодой нижегородский журналист телепрограммы „Вести-Зачет“, блогер и позитивный человек. Ему было всего 26 лет», — написал он.

Кузнецов родился в Нижнем Новгороде и очень гордился работой на телевидении.

В соцсети он часто выкладывал фотографии с микрофоном программы «Вести-Зачет» и видеоролики программы «Диалог» для телеканала «Че!».

Молодой человек пропал 9 ноября, добровольцы из отряда «Рысь» и оперативные службы начали поиски.

Знакомые журналиста рассказали «Российской газете», что он погиб под колесами поезда, расследование его смерти продолжается.

