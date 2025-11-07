Поезд переехал двух женщин под Тюменью

СК: в Тюменской области поезд сбил двух женщин, одна погибла

Поезд в Тюменской области наехал на двух женщин. Одна скончалась на месте, другую доставили в больницу, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

ЧП произошло в вечернее время 6 октября на остановочном пункте Красная горка. Две женщины попали под грузовой состав № 8202.

СК начал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователи осмотрели место происшествия и выполнили комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Утром 7 ноября 20-летний мужчина погиб на станции Чертаново Павелецкого направления. Он переходил пути в неположенном месте, машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не успел.