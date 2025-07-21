ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове спасают от потопа: видео ликвидации последствий ливня

Ликвидацию потопа в Одинцове в районе ЖК «Гусарская баллада» сняли на видео. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
На ролике запечатлели работу коммунальных служб. Специалисты устраняют потоп, образовавшийся в результате сильных ливней.
Машины перемещаются в потоках воды, пешеходы перебираются через дорогу в резиновых сапогах. На кадрах видно, что уровень воды стал снижаться.
Из-за ливня в Одинцове под воду ушла целая улица вместе с припаркованными машинами. Для откачки воды используют насосы.
Последствия непогоды также устраняют в Красногорске, где затопило переход на станции МЦД-2 «Павшино». Специалисты МЧС откачивают воду с помощью помпы.
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