ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове спасают от потопа: видео ликвидации последствий ливня

Ликвидацию потопа в Одинцове в районе ЖК «Гусарская баллада» сняли на видео. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На ролике запечатлели работу коммунальных служб. Специалисты устраняют потоп, образовавшийся в результате сильных ливней.

Машины перемещаются в потоках воды, пешеходы перебираются через дорогу в резиновых сапогах. На кадрах видно, что уровень воды стал снижаться.

Из-за ливня в Одинцове под воду ушла целая улица вместе с припаркованными машинами. Для откачки воды используют насосы.

Последствия непогоды также устраняют в Красногорске, где затопило переход на станции МЦД-2 «Павшино». Специалисты МЧС откачивают воду с помощью помпы.