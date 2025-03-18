Живодер в подмосковной деревне Боково расстрелял собаку

В Подмосковье живодер расстрелял собаку в деревне Боково. Животное на обочине дороги нашел местный водитель и позвонил в полицию, сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Артем Шульченко.

«Животное было помещено в ветеринарную клинику, со слов врача, у собаки имеется пулевое ранение. По данному факту сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются причастные к совершению данного происшествия», — рассказал Шульченко.

Как сообщил Telegram-канал «Богородский онлайн», от рук неизвестного погибли несколько псов. Причем все собаки стерилизованы, привиты и чипированы и были всеобщими любимцами.

«Хирург-волонтер и другие ветеринары до сих пор борются за жизнь животного. Сами врачи говорят, что не видели такой жестокости и зверства», — сообщили авторы

Жители поселка организовали сбор средств для проведения операции, переливания крови, плазмы и приобретения необходимых лекарств.

Ранее москвич начал мстить волонтеру за спасение замученного пса. Мужчина угрожает зоозащитнице и требует вернуть собаку и деньги.